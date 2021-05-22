Son dakika: Sörloth transferinde flaş detay! Trabzonspor öncelikli ama Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş...

Alexander Sörloth transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Leipzig’e gittiği günden beri Alexander Sörloth ile sürekli iletişimde olan Trabzonspor yönetimi, Norveçli yıldızın nabzını yoklamaya başladı. Almanya’da istediği süreleri alamayan ve beklentilerin altında bir performans sergileyen Sörloth’u 1 seneliğine tekrar kiralamak isteyen Fırtına, Leipzig cephesinin tavrını bekliyor. Hoca değişikliğine giden ve yeni sezonda takımı Jesse Marsch’a emanet edecek olan Leipzig’de, iç transfer planlaması henüz netleşmiş değil. Bu hafta Bundesliga’da oynanacak son maçların ardından Leipzig’de durum değerlendirmesi yapılacak. Trabzonspor Yönetimi de buna göre harekete geçecek.

11 milyon Euro kazandırdı

Sörloth için sadece Trabzonspor pusuda beklemiyor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de devrede olduğu konuşuluyor. Fakat Norveçli yıldızın sözleşmesindeki madde ibreyi tamamen Fırtına’ya çeviriyor. Bordo-Mavililer’e 11 milyon Euro kazandırarak Leipzig’e giden ve Sörloth için yapılan anlaşmaya, “Türkiye’ye bonservisi ile transferi söz konusu olması durumunda Trabzonspor öncelikle alma hakkına sahiptir” maddesi koyulmuştu.

Kiralık olursa işler değişiyor

Fanatik'in haberine göre 25 yaşındaki Norveçli forvetin Türkiye'den bir kulübün kiralamak istemesinde ise bir madde yok. Kiralık teklifi Leipzig tarafından kabul edilirse bu konuda son söz Sörloth'a kalıyor. Eğer Sörloth teklifi kabul ederse Süper Lig'de kiralık olarak Trabzonspor'dan başka takımda da oynayabilir

Yüzde 20 pay hakkı da var

Sörloth’a Süper Lig’den bir teklif yapılması durumunda, Bordo-Mavililer aynı rakama eski oyuncusunu kadroya katma avantajına da sahip. Aynı zamanda Sörloth’un ilerleyen dönemde Avrupa’da bir takıma transfer olması halinde de Trabzonspor’un yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.

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