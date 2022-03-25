Son dakika: Sörloth transferinde Beşiktaş'a kötü haber!

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Beşiktaş’ın önümüzdeki sezon için kadrosuna katmak istediği, bu doğrultuda da lisansını elinde bulundurduğu Leipzig ile temasa geçtiği Alexander Sörloth konusunda can sıkan gelişme yaşandı.

Norveçli oyuncunun Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmadığı vurgulandı. Fanatik'in haberine göre Sörloth’un menajeri oyuncusunun kariyer planlamasında Avrupa olduğunu belirtip, "Sezon sonu İspanya’da bitecek olan kiralık sözleşme sonrası Sörloth Almanya’ya dönecek. Ancak ondan sonra transferi ile ilgili net bilgi akışı ve kararı verilebilir. Sörloth şu an için bunlarla ilgilenmek istemiyor. Sezon sonu durumu açığa kavuşacak. Asıl belirleyici olan ise kulübünün tercihi olacak" dedi.