Son dakika | Sörloth için gözler Tahkim Kurulu'nda! Kritik zirve 17.20'de...

Tahir KUM - Trabzonspor Kulübü, PFDK'nın 6'ya karşı 1 oy çokluğu ile almış olduğu bu karar sonrası Tahkim Kurulu'na itirazda bulunduğunu açıklamıştı.

Tahkim Kurulu Trabzonspor'un itirazını görüşmek üzere bugün saat 17.20'de TFF'nin Beylerbeyi Tesisleri'nde olağanüstü toplanacak.

Duruşmaya Trabzonspor Kulübü'nün avukatının yanı sıra, Alexander Sörloth tercümanıyla birlikte katılacak.

Tahkim Kurulu'nda Sörloth'un cezasının aynen onanması halinde dün oynanan BB Erzurumspor kupa maçında cezasının ilk maçını çeken Norveçli futbolcu, ligde hafta sonu oynanacak olan Sivasspor maçında da forma giyemeyecek.

Tahkim'in Trabzonspor'un itirazını haklı bularak Sörloth'un cezasını indirmesi halinde golcü futbolcu Sivasspor maçında takımdaki yerini alabilecek.





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