MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Sörloth için gözler Tahkim Kurulu'nda! Kritik zirve 17.20'de...
GeriFutbol Son dakika | Sörloth için gözler Tahkim Kurulu'nda! Kritik zirve 17.20'de...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 14.02.2020 - 15:32,Son Güncelleme:/

Son dakika | Sörloth için gözler Tahkim Kurulu'nda! Kritik zirve 17.20'de...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Sörloth için gözler Tahkim Kurulu'nda! Kritik zirve 17.20'de...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Gençlerbirliği maçında rakip takım oyuncusu Baiano'ya yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası vermişti.

Tahir KUM - Trabzonspor KulübüPFDK'nın 6'ya karşı 1 oy çokluğu ile almış olduğu bu karar sonrası Tahkim Kurulu'na itirazda bulunduğunu açıklamıştı.

Tahkim Kurulu Trabzonspor'un itirazını görüşmek üzere bugün saat 17.20'de TFF'nin Beylerbeyi Tesisleri'nde olağanüstü toplanacak.

Duruşmaya Trabzonspor Kulübü'nün avukatının yanı sıra, Alexander Sörloth tercümanıyla birlikte katılacak.

Tahkim Kurulu'nda Sörloth'un cezasının aynen onanması halinde dün oynanan BB Erzurumspor kupa maçında cezasının ilk maçını çeken Norveçli futbolcu, ligde hafta sonu oynanacak olan Sivasspor maçında da forma giyemeyecek.

Tahkim'in Trabzonspor'un itirazını haklı bularak Sörloth'un cezasını indirmesi halinde golcü futbolcu Sivasspor maçında takımdaki yerini alabilecek.

Son dakika | Sörloth için gözler Tahkim Kurulunda Kritik zirve 17.20de...


Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle