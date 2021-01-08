MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Sokratis transferde Fenerbahçe yerine Genoa'yı tercih etti
GeriFutbol Son dakika | Sokratis transferde Fenerbahçe yerine Genoa'yı tercih etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 08.01.2021 - 16:38 | Son Güncelleme:

Son dakika | Sokratis transferde Fenerbahçe yerine Genoa'yı tercih etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin Arsenal'den Mesut Özil'le birlikte kadrosuna katmak istediği Sokratis Papastathopoulos tercihini eski takımı Genoa'dan yana kullandı.

Spor Arena Dış Haberler - Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Sokratis Papastathopoulos'tan kötü haber geldi. 

Sky İtalia'nın haberine göre; Yunan oyuncu kendisini isteyen Fenerbahçe ve Genoa arasında tercihini eski takımından yana kullandı. 

32 yaşındaki savunma oyuncusu 2018 yılında 16 milyon euroya transfer olduğu Arsenal'de 69 maçta forma giydi. 

Son dakika | Sokratis transferde Fenerbahçe yerine Genoayı tercih etti

Sokratis Papastathopoulos, 2008'de AEK'den Genoa'ya 3.8 milyon euro bedelle gitmiş ardından 2 sezon sonra Milan'a transfer olmuştu. 

Ardından tekrar Genoa'ya dönen Yunan stoper, 2012 yılında ise Werder Bremen'in yolunu tutmuştu.

Son dakika | Sokratis transferde Fenerbahçe yerine Genoayı tercih etti

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle