Son dakika | Sokratis transferde Fenerbahçe yerine Genoa'yı tercih etti

Spor Arena Dış Haberler - Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Sokratis Papastathopoulos'tan kötü haber geldi.

Sky İtalia'nın haberine göre; Yunan oyuncu kendisini isteyen Fenerbahçe ve Genoa arasında tercihini eski takımından yana kullandı.

32 yaşındaki savunma oyuncusu 2018 yılında 16 milyon euroya transfer olduğu Arsenal'de 69 maçta forma giydi.

Sokratis Papastathopoulos, 2008'de AEK'den Genoa'ya 3.8 milyon euro bedelle gitmiş ardından 2 sezon sonra Milan'a transfer olmuştu.

Ardından tekrar Genoa'ya dönen Yunan stoper, 2012 yılında ise Werder Bremen'in yolunu tutmuştu.

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