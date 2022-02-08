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Son Dakika: Şok iddia... Galatasaray hocası Torrent'in odadan kovduğu futbolcu!

#Galatasaray#Torrent#Galatasaray Torren Alpaslan Öztürk
Son Dakika: Şok iddia... Galatasaray hocası Torrentin odadan kovduğu futbolcu

Galatasaray'ın son Alanyaspor maçında kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun yaptığı hareket sebebiyle teknik direktör Domenec Torrent tarafından taktik toplantısından kovulduğu iddia edildi.

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Galatasaray'da Alpaslan Öztürk'ün Alanyaspor maçının kadrosuna alınmama sebebi ortaya çıktı. 

DOMENEC TORRENT, ALPASLAN ÖZTÜRK'Ü ODADAN ÇIKARDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosunda yedek kulübesinde iki kaleci (İsmail Çipe ve Berk Balaban) oturması dikkat çekti. Antalya kampında yer alan Alpaslan Öztürk ise tribündeydi.

İki hafta önceki Kasımpaşa maçında omuzundan sakatlanan Alpaslan'ın ciddiyetsiz tavırları yüzünden yeni hocası Torrent'i kızdırdığı ortaya çıktı.

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İspanyol hoca, Alanyaspor maçına yönelik taktik toplantısında oyuncularına rakipleriyle ilgili en ince ayrıntıyı anlatırken, Alpaslan'ın dinlemediğini ve güldüğünü gördü.

Takım içinde disiplini sağlamak isteyen İspanyol teknik adam, bunun üzerine 28 yaşındaki savunma oyuncusunu odadan çıkardı ve Alpaslan Öztürk'ü Alanyaspor maçı kadrosuna da almadı. 

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#Galatasaray#Torrent#Galatasaray Torren Alpaslan Öztürk

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