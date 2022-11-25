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Son dakika: Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrük'le anlaştı

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#Transfer#Fatih Karagümrük#Feghouli
Son dakika: Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrükle anlaştı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 18:23

Spor Toto Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, son olarak Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli ile prensip anlaşmasına vardı.

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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra birçok takımla anılan Cezayirli yıldız, Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı.

Sofiane Feghouli'nin ara transfer döneminin ardından Fatih Karagümrük'te oynaması bekleniyor.

2017 yazında West Ham United'dan 4.25 milyon Euro'ya transfer edilen Sofiane Feghouli, sarı kırmızılı ekiple senelik 3.85 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Feghouli, Galatasaray'da geçirdiği 5 sezonda 2 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı. 161 maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu 33 gol attı ve 31 asist yaptı.

Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın stadında son defa oynayan Feghouli, maç sonu çocuklarıyla tribünlere veda etmişti.

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#Transfer#Fatih Karagümrük#Feghouli

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