Son Dakika | Slaven Bilic'in yeni takımı açıklandı! 2 yıllık imza...

Spor Arena Dış Haberler - Çin Süper Lig ekiplerinden Beijing Guoan, geçtiğimiz hafta West Bromwich Albion ile yolları ayrılan Slaven Bilic ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Hırvat teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Söz konusu açıklamada ayrıca, görevine son verilen Bruno Genesio'ya da teşekkür edildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA YOLLAR AYRILDI

Slaven Bilic, West Bromwich Albion'ı Championship'ten Premier Lig'e taşımış ancak Premier Lig'de arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından yollar ayrılmıştı.

Premier Lig ekibinde Slaven Bilic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sam Allardyce oturmuştu.

BEŞİKTAŞ'I DA ÇALIŞTIRDI

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülkesinin Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yapmış, Haziran 2019'da ise West Bromwich Albion'ın başına geçmişti.

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