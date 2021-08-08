Son Dakika: Slaven Bilic'in yardımcısı Zoran Jankovic, Min-Jae Kim'i öve öve bitiremedi!

Sarı lacivertlilerin 24 yaşındaki yeni transferi Min-Jae Kim hakkında övgüyle bahseden Zoran Jankovic, Bein Sports'a yaptığı açıklamada, futbolcuyu Porto, Tottenham, Juventus gibi kulüplerin izlediğini belirtti.

"AVRUPA'NIN ELİT KULÜPLERİNDE OYNAYABİLECEK SEVİYEDE"

Güney Koreli savunmacının Çin Süper Ligi seviyesinin üzerinde bir oyuncu olduğunu ifade eden Zoran, "24 yaşında olmasına rağmen ben onun kadar iyi bir savunmacıyla az karşılaştım. Seviyesi Çin Ligi'nin üstündeydi ve Avrupa'nın elit kulüplerinde oynayabilecek bir seviyedeydi. Sahada sanki alt yaştan oyuncularla oynuyormuş kadar rahat ve sorunları kolaylıkla çözüyor" dedi.

ÜÇLÜ SAVUNMADA NASIL BİR PERFORMANS VERİR?

Zoran, Kim'in üçlü savunmada nasıl bir performans sergileyeceğine ilişkin soruya, "Biz takım olarak üçlü savunma kullanmıyorduk ancak zeki bir oyuncu ve özellikleriyle problem yaşamayacağını düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.

"HAVA TOPLARINDA DA ETKİLİ BİR OYUNCU"

Kim'in Hava toplarında etkili bir oyuncu olduğunu kaydeden Zoran, "Oyun görüşünü çok beğeniyorum. Topu ayağına aldığında oyunu iyi okuyor ve topu doğru isimle buluşturuyor. Uygun pozisyonda birini bulamazsa savunmadan topla çıkmayı tercih ediyor. Hava toplarında da etkili bir oyuncu. En büyük eksisi ise rahatlığı. Etrafındakilerden üstte olduğunu bilmek onu bu rahatlığa sevk edebiliyor ve takımın kalesinde pozisyona sebep olabiliyor." diye konuştu.

"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR İŞ BAŞARDI"

Fenerbahçe'nin oyuncuyu dev kulüplerinden elinden kaptığını belirten Zoran, "Kim, Porto ile görüşme halindeydi. Tottenham ve Juventus scoutları onu izlemeye geliyordu. Fenerbahçe'nin nasıl yaptığını bilmiyorum ama çok büyük bir iş başardı. Yakında onu siz de çok iyi tanıyacaksınız." dedi.