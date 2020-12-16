Son Dakika | Slaven Bilic'in görevine son verildi!

Kulüpten yapılan açıklamada Hırvat teknik adam Slaven Billic ve ekibi ile yolların ayrıldığı ifade edildi ve Bilic'e teşekkür edildi.

Son olarak Manchester City ile 1-1 berabere kalan West Bromwich, geride kalan 13 haftada Premier Lig'in 19. sırasında yer alıyordu.

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