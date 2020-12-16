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Haber Giriş: 16.12.2020 - 15:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Slaven Bilic'in görevine son verildi!

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Son Dakika | Slaven Bilic'in görevine son verildi!
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İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, menajer Slaven Bilic ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Hırvat teknik adam Slaven Billic ve ekibi ile yolların ayrıldığı ifade edildi ve Bilic'e teşekkür edildi.

Son olarak Manchester City ile 1-1 berabere kalan West Bromwich, geride kalan 13 haftada Premier Lig'in 19. sırasında yer alıyordu.

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Son Dakika | Slaven Bilicin görevine son verildi

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