Son Dakika: Slaven Bilic adım adım Fenerbahçe'ye! 4 milyon euroluk bilmecenin ardından yeni teknik direktör...

Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Süleyman Arat, Fenerbahçe'de büyük bir merakla beklenen yeni teknik direktör konusu ile ilgili Spor Arena'da değerlendirmelerde bulundu.

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Sarı-lacivertlilerde teknik direktör arayışının son viraja girdiğini belirten Arat, "Fenerbahçe Yönetimine hak vermek gerekiyor, iyi bir hoca arıyorlar. 3 yıldır başarısız oldular ve yeni bir hata istemiyorlar. Başarılı, kariyerli ve taraftarın itiraz etmeyeceği bir isimle anlaşmak istiyorlar. Futbol şubesinden artık bizzat başkan Ali Koç sorumlu olacak. Bugün veya yarın teknik direktör belli olacak, bunun için lojistik çalışmalar başladı ama yakın bir Avrupa ülkesi olsa böyle bir çalışma olmazdı. Çin'de çalışan Slaven Bilic'in önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin başına geçebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

FESİH BEDELİ 4 MİLYON EURO MU?

Sarı lacivertli ekibin öncelikli olarak düşündüğü Slaven Bilic'i son ana kadar beklettiği ifade edilirken; Hırvat teknik adamın kulübü Beijing Guoan, sözleşme feshi için yaklaşık 4 milyon euroluk bir bedel talep ettiği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'nin resmi açıklamasının gecikme nedeni olarak bu sürecin uzaması gösteriliyor.

BİLİC'İN KARİYERİ

Bilic teknik direktörlük kariyerine Hajduk Split'te başladı ve devamında Hırvatistan U21, Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham, Ittihad ve West Brom'da çalıştı. Hırvat çalıştırıcı şu anda Beijing Guoan'ın başında bulunuyor.