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Futbol
Haber Giriş: 02.10.2020 - 04:03 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

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Son Dakika | Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
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Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda Villarreal, Karabağ, Maccabi Tel Aviv ile eşleşti. Öte yandan milli futbolcularımızdan Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda bulunduran Lille ile aynı grupta yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi. Tek temsilcimiz Sivasspor, I Grubu'nda Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel Aviv ile eşleşti.

Öte yandan milli futbolcularımızdan Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda bulunduran Lille ile aynı grupta yer aldı.

Rıza Çalımbaydan UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrası ilk açıklama
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22 Ekim'de başlayacak grup maçları, 10 Aralık'ta sona erecek. Dörderli 12 grupta yapılacak 6'şar karşılaşmanın ardından ilk 2 sırayı alan takımlar, son 32 turuna yükselecek.

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Ekipler, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

2021 UEFA Avrupa Ligi finali, 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup eşleşmeleri;

A GRUBU: Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofia
B GRUBU: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk
C GRUBU: Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beer Sheva, Nice
D GRUBU: Benfica, Standard Liege, Rangers, Lech Poznan
E GRUBU: PSV, PAOK, Granada, Omonia Nicosia
F GRUBU: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka
G GRUBU: Braga, Leicester City, AEK, Zoria Luhansk
H GRUBU: Celtic, Sparta Prag, Milan, Lille
I GRUBU: Villarreal, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor
J GRUBU: Tottenham, Ludogorets, LASK Linz, Antwerp
K GRUBU: CSKA Moskova, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Wolfsberg
L GRUBU: Gent, Kızılyıldız, Hoffenheim, Liberec

 

Son Dakika | Sivassporun UEFA Avrupa Ligindeki rakipleri belli oldu

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