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Haber Giriş: 03.11.2020 - 13:21 | Son Güncelleme:

Son dakika | Sivasspor'un Qarabağ maçını Joao Pinheiro yönetecek!

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Son dakika | Sivasspor'un Qarabağ maçını Joao Pinheiro yönetecek!
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Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında karşı karşıya geleceği Qarabağ müsabakasını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Sivasspor, 5 Kasım Perşembe akşamı Azerbaycan temsilcisi Qarabağ ile karşılaşacak.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'de başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.

Sivasspor deplasmanda kaybetmiyor 3 maç 7 puan...
Sivasspor deplasmanda kaybetmiyor! 3 maç 7 puan...

Pinheiro’nun yardımcılıklarını Tiago Jose Pereira Costa ve Pedro Ribeiro yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Iancu Ioan Vasilic olacak.

 

Son dakika | Sivassporun Qarabağ maçını Joao Pinheiro yönetecek

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