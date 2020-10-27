Son dakika | Sivasspor'un Maccabi Tel Aviv maçına Boşnak hakem!

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre; karşılaşmada yardımcı hakem olarak Amer Macic ve Davor Beljo görev yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Admir Sehovic olacak.

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