DHA
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Son dakika | Sivasspor'un Maccabi Tel Aviv maçına Boşnak hakem!
Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2’nci maçında perşembe günü İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı maçı, Bosna Hersek Futbol Federasyonu’ndan Irfan Peljto yönetecek.
UEFA’dan yapılan açıklamaya göre; karşılaşmada yardımcı hakem olarak Amer Macic ve Davor Beljo görev yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Admir Sehovic olacak.
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