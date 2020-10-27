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DHA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 17:27 | Son Güncelleme:

Son dakika | Sivasspor'un Maccabi Tel Aviv maçına Boşnak hakem!

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Son dakika | Sivasspor'un Maccabi Tel Aviv maçına Boşnak hakem!
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Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2’nci maçında perşembe günü İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı maçı, Bosna Hersek Futbol Federasyonu’ndan Irfan Peljto yönetecek.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre; karşılaşmada yardımcı hakem olarak Amer Macic ve Davor Beljo görev yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Admir Sehovic olacak.

Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv hazırlıklarına başladı!

 

Son dakika | Sivassporun Maccabi Tel Aviv maçına Boşnak hakem

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