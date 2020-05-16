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Futbol
Haber Giriş: 16.05.2020 - 21:17,Son Güncelleme:

Son Dakika | Sivasspor'dan koronavirüs testi açıklaması!

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Son Dakika | Sivasspor'dan koronavirüs testi açıklaması!
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Sivasspor, futbolcular, teknik ekip, idari kadro ve kulüp personellerine yapılan koronavirüs testleri sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

İşte Sivasspor'un açıklaması;

A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan KOVİD-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Son Dakika | Sivasspordan koronavirüs testi açıklaması

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