Son Dakika | Sivasspor'dan Emre Kılınç'a veda mesajı! Galatasaray...

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; "3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'A GİDİYOR

Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'ın ilerleyen günlerde Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

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