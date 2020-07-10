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GeriFutbol Son Dakika | Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda corona virüsüne rastlanmadı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 20:46,Son Güncelleme:

Son Dakika | Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda corona virüsüne rastlanmadı

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Son Dakika | Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda corona virüsüne rastlanmadı
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan onuncu Kovid-19 testi sonuçlanmış, bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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