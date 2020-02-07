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Futbol
İHA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 16:49,Son Güncelleme:/

Son dakika | Sivasspor'da Skuletic şoku! El parmağı kırıldı...

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Son dakika | Sivasspor'da Skuletic şoku! El parmağı kırıldı...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında DG Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. 0-0 golsüz biten maçta Sivasspor’un yeni transferi Skuletic’in parmağının kırıldığı öğrenildi.

Devre arası transfer döneminde Sivasspor’a gelen Skuletic’in dün oynanan kupa maçında el parmağının kırıldığı için bugün ameliyat olacağı öğrenildi.

Skuletic’in Süper Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanacak olan maçta dinlendirileceği kaydedildi.

32 yaşındaki forvet oyuncusu Skuletic’in parmağındaki kırık sebebiyle Başakşehir maçında forma giymesi beklenmiyor.

Son dakika | Sivassporda Skuletic şoku El parmağı kırıldı...

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