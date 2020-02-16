Son Dakika | Sivasspor'da sakatlık depremi! 3 isim arka arkaya...

Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanına konuk olan Sivasspor, sakatlıklarla boğuşuyor.

Sivasspor, bordo mavili ekip karşısında arka arkaya yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 63 dakika içinde 3 zorunlu değişiklik yapmak durumunda kaldı.

Konuk takımda ilk önce Uğur Çiftçi, 33. dakikada yerini Yasin Öztekin'e bıraktı. Ardından Caner Osmanpaşa, 49. dakikada oyundan çıktı ve yerine Camara girdi.

Son olarak ise Ziya Erdal 63. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle maça devam edemedi ve Claudemir oyuna dahil oldu.





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