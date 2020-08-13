Son Dakika | Sivasspor'da Rıza Çalımbay nikah tazeledi!
Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı. Deneyimli teknik adam için yarın saat 11.30'da imza töreni düzenlenecek.
Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deneyimli teknik adam ile yarın saat 11.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek törenle resmi sözleşme imzalanacak.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, 2010-2011, 2011-2012 ve 2019-2020 sezonlarında Sivasspor'u çalıştırmıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Rıza Çalımbay yönetiminde geçen sezon ligi 60 puan toplayarak 4. sırada tamamlamıştı.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Demir Grup Sivasspor’umuz Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam yarın saat 11.30’da resmi sözleşmeye imza atacak. "
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