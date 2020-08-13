Son Dakika | Sivasspor'da Rıza Çalımbay nikah tazeledi!

Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deneyimli teknik adam ile yarın saat 11.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek törenle resmi sözleşme imzalanacak.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, 2010-2011, 2011-2012 ve 2019-2020 sezonlarında Sivasspor'u çalıştırmıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Rıza Çalımbay yönetiminde geçen sezon ligi 60 puan toplayarak 4. sırada tamamlamıştı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Demir Grup Sivasspor’umuz Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam yarın saat 11.30’da resmi sözleşmeye imza atacak. "

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