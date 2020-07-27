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Son Dakika | Sivasspor'da Rıza Çalımbay ile 1 yıl daha!
Süper Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakan ve son hafta aldığı mağlubiyetle üçüncü sırayı Beşiktaş'a kaptırarak ligi 4. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıl daha devam edecek.
Özel Haber | 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ön elemesine katılacak olan ve gruplara kalması halinde ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıl daha anlaşmaya vardı.
Anlaşmaya göre Rıza Çalımbay önümüzdeki sezon da Kırmızı-beyazlı takımı çalıştıracak.
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