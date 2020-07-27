Son Dakika | Sivasspor'da Rıza Çalımbay ile 1 yıl daha!

Özel Haber | 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ön elemesine katılacak olan ve gruplara kalması halinde ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıl daha anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre Rıza Çalımbay önümüzdeki sezon da Kırmızı-beyazlı takımı çalıştıracak.

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