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Haber Giriş: 27.07.2020 - 16:39,Son Güncelleme:

Son Dakika | Sivasspor'da Rıza Çalımbay ile 1 yıl daha!

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Son Dakika | Sivasspor'da Rıza Çalımbay ile 1 yıl daha!
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Süper Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakan ve son hafta aldığı mağlubiyetle üçüncü sırayı Beşiktaş'a kaptırarak ligi 4. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıl daha devam edecek.

Özel Haber | 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ön elemesine katılacak olan ve gruplara kalması halinde ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıl daha anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre Rıza Çalımbay önümüzdeki sezon da Kırmızı-beyazlı takımı çalıştıracak.

Son Dakika | Sivassporda Rıza Çalımbay ile 1 yıl daha

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