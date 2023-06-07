Son Dakika: Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi!

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı kulüpten ayrıldığını resmen açıkladı.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, "Özellikle son 4 senemiz büyük başarılarla geçti. Bir Anadolu takımının başaramadığını başararak 3 yıl üste üste Avrupa'ya gittik ve Sivasspor'un tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandık. Bizim yaptığımız şeyler Sivasspor'un tarihinde yok." dedi.

Rıza Çalımbay ayrıca, "Bundan önce nasıl geldiysem, çok iyi bir şekilde ayrıldıysam, bu sene de aynı şekilde ayrılmak istiyorum. Her zaman biz buraya geliriz, burada çalışırız. Hiçbir sorun yok. Şu anda ekibimle düşünürken, ayrılmanın iyi olacağına inandık. Ekip olarak bugün görevimiz zaten bitiyordu." ifadelerini kullandı.

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2019/20 sezonundan bu yana Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin başında çıktığı 186 maçta 1.52 puan ortalaması yakaladı.