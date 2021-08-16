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Futbol
Haber Giriş: 16.08.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Sivasspor'da Pedro Henrique şoku! 4 hafta yok

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Son Dakika: Sivasspor'da Pedro Henrique şoku! 4 hafta yok

Demir Grup Sivasspor'da Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique'nin sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Pedro Henrique'nin dün akşam gerçekleştirilen idmanda takım arkadaşı ile girdiği pozisyonda sakatlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp doktoru Burak Ayyıldız, 31 yaşındaki oyuncunun sol omzunun üzerine düşerek sakatlandığını belirterek, "Yapılan kontrollerde sol köprücük kemiğinde çıkık tespit edilen oyuncumuzun, en az 4 haftalık tedavi ve hazırlık sürecinin ardından müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Son Dakika: Sivassporda Pedro Henrique şoku 4 hafta yok

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