Son Dakika | Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber

Transferde adı devlerle anılan Mert Hakan Yandaş'a nazar değdi Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u 1-0 yenerek 3. sıraya tırmanan Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş'tan gelen sakatlık haberi moralleri bozdu.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Denizlispor mücadelesinde sakatlanan ve oyuna devam edemeyen yıldız ismin, Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Çalımbay, kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

MERT HAKAN VE HAKAN ARSLAN YOK



"Buradaki tek sıkıntı, sakatlarımızın fazla olması. Büyük ihtimalle Mert Hakan Yandaş oynamayacak, Hakan Arslan oynayamayacak, Fernando Andrade'nin, Mustapha Yatabare'nin ve Ziya Erdal'ın durumları belli değil. Emre Kılınç ise cezalı. O yüzden de kadro sıkıntımız var. Konyaspor maçında elimizden gelen tüm mücadeleyi gösterip, puan ya da puanlarla dönmeye çalışacağız."