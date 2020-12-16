Son dakika | Sivasspor’da Marcelo Goiano ve Yasin Öztekin koronavirüsü atlattı!

Bir süredir Covid-19 ile mücadele veren Sivasspor’un başarılı futbolcuları Yasin Öztekin ve Marcelo Goiano hastalığını atlattı ve takımla beraber çalışmalara start verdi.

33 yaşındaki deneyimli oyuncu Öztekin, sosyal medya hesabından testinin negatife döndüğü haberini açıkladı.

Defans oyuncusu Marcelo Goiano’da sosyal medyadan antrenmandaki fotoğrafını paylaşarak negatife döndüğünü belirtti.

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