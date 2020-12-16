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GeriFutbol Son dakika | Sivasspor’da Marcelo Goiano ve Yasin Öztekin koronavirüsü atlattı!
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Haber Giriş: 16.12.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Son dakika | Sivasspor’da Marcelo Goiano ve Yasin Öztekin koronavirüsü atlattı!

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Son dakika | Sivasspor’da Marcelo Goiano ve Yasin Öztekin koronavirüsü atlattı!
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DG Sivasspor’un 33 yaşındaki deneyimli oyuncusu Yasin Öztekin ve defans oyuncusu Marcelo Goiano, korona virüsü atlattı ve takımla beraber çalışmalara başladı.

Bir süredir Covid-19 ile mücadele veren Sivasspor’un başarılı futbolcuları Yasin Öztekin ve Marcelo Goiano hastalığını atlattı ve takımla beraber çalışmalara start verdi. 

33 yaşındaki deneyimli oyuncu Öztekin, sosyal medya hesabından testinin negatife döndüğü haberini açıkladı.

Defans oyuncusu Marcelo Goiano’da sosyal medyadan antrenmandaki fotoğrafını paylaşarak negatife döndüğünü belirtti.

 

Son dakika | Sivasspor’da Marcelo Goiano ve Yasin Öztekin koronavirüsü atlattı

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