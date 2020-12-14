Son dakika | Sivasspor'da koronavirüs vakası! 1 yardımcı antrenör...

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi görülen lüzum üzerine bir yardımcı antrenörümüze yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu antrenörün izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı da aktarıldı.

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