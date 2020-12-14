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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 15:43 | Son Güncelleme:

Son dakika | Sivasspor'da koronavirüs vakası! 1 yardımcı antrenör...

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Son dakika | Sivasspor'da koronavirüs vakası! 1 yardımcı antrenör...
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Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da bir yardımcı antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi görülen lüzum üzerine bir yardımcı antrenörümüze yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, söz konusu antrenörün izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı da aktarıldı.

 

Son dakika | Sivassporda koronavirüs vakası 1 yardımcı antrenör...

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