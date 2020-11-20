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Futbol
Haber Giriş: 20.11.2020 - 17:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Sivasspor'da iki koronavirüs vakası!

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Son Dakika | Sivasspor'da iki koronavirüs vakası!
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Süper Lig ekibi Sivasspor, yapılan testler sonucu iki futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Ülkesinin milli takım kampından dönen 1 futbolcumuz ile görülen lüzum üzerine başka bir sporcumuza daha yapılan Kovid-19 PCR testi neticesinde iki futbolcumuzun da test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine, ile ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır.

Son Dakika | Sivassporda iki koronavirüs vakası

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