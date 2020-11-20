Son Dakika | Sivasspor'da iki koronavirüs vakası!

Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Ülkesinin milli takım kampından dönen 1 futbolcumuz ile görülen lüzum üzerine başka bir sporcumuza daha yapılan Kovid-19 PCR testi neticesinde iki futbolcumuzun da test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine, ile ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır.

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