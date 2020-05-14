Son Güncelleme:
Son Dakika | Sivasspor'da Hakan Arslan depremi!
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'da Hakan Arslan sakatlandı.
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'da Hakan Arslan sakatlandı.
31 yaşındaki orta saha oyuncusunun menisküs yırtığı ameliyatı olacağı kaydedildi.
Hakan Arslan'ın 3 ila 4 ay sahalardan uzak olacağı ifade ediliyor. (TRT Spor)
Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle