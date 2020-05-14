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Futbol
Haber Giriş: 14.05.2020 - 09:56,Son Güncelleme:

Son Dakika | Sivasspor'da Hakan Arslan depremi!

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Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'da Hakan Arslan sakatlandı.

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'da Hakan Arslan sakatlandı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun menisküs yırtığı ameliyatı olacağı kaydedildi.

Hakan Arslan'ın 3 ila 4 ay sahalardan uzak olacağı ifade ediliyor. (TRT Spor)

Son Dakika | Sivassporda Hakan Arslan depremi

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