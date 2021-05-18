Son Dakika: Sivasspor'da Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesi uzatıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesinin 2022-2023 sezonuna kadar 2 yıl uzatıldığını resmen açıkladı.

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Futbolcumuz Caner Osmanpaşa’nın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Kırmızı beyazlı ekibimizin formasını 2 yıldır başarıyla terleten futbolcumuz Caner Osmanpaşa’nın sözleşmesi 2022-2023 sezonuna kadar 2 yıl uzatıldı.

Caner’i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz.

Caner Osmanpaşa, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 72 kez formamızı giydi ve bu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşadı ve 1 kez de asist yaptı.

Kırmızı beyazlı ekibimiz iç transferde daha önce Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural ve Mustapha Yatabare ile sözleşme uzatmıştı.