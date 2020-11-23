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Haber Giriş: 23.11.2020 - 16:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Sivasspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı!

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Son Dakika | Sivasspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı!
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Süper Lig ekibi Sivasspor, bir futbolcu ve bir personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük maçının ardından görünen lüzum üzerine bir futbolcuya ve bir destek ekibi personeline Kovid-19 PCR testi yapıldığı belirtildi.

Futbolcu ve destek ekibi personelinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, "Futbolcumuzun ve personelimizin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır." denildi.

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Son Dakika | Sivassporda bir futbolcu koronavirüse yakalandı

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