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Futbol
Haber Giriş: 09.02.2020 - 17:29,Son Güncelleme:/

Son dakika | Sivasspor'da Barış Yardımcı şoku

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Son dakika | Sivasspor'da Barış Yardımcı şoku

Süper Lig'in 21.hafta maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Sivasspor'da sakatlık kabusu bitmiyor. Kırmızı beyazlı takımın sağ beki sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Sakatlıkları bulunan Serhiy Rybalka, Arouna Kone'ye parmağı kırılan yeni transfer Skuletic'te eklenmişti.

Yiğidolarda, Başakşehir maçı öncesi takımın yıldız oyuncusu Emre Kılınç ile sağ bek Marcelo Goiano'da sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılmıştı.

Goiano'nun yerine maça sağ bek başlayan Barış Yardımcı da henüz maçın 9. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. 27 yaşındaki futbolcunun yerine Claudemir oyuna dahil oldu.

Son dakika | Sivassporda Barış Yardımcı şoku


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