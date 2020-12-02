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GeriFutbol Son Dakika | Sivasspor'da 4 yeni koronavirüs vakası!
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Haber Giriş: 02.12.2020 - 09:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Sivasspor'da 4 yeni koronavirüs vakası!

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Son Dakika | Sivasspor'da 4 yeni koronavirüs vakası!
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Sivasspor'da 2 futbolcu ve teknik heyetten 2 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sivasspor, Villarreal maçı öncesi 2 futbolcusunun ve teknik ekipten 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "2 sporcumuzun ve teknik heyetten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır." sözleri kullanıldı.

Son Dakika | Sivassporda 4 yeni koronavirüs vakası

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