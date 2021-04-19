Son dakika: Sivasspor'a, Beşiktaş maçı öncesi Tyler Boyd'dan kötü haber
Süper Lig'de oynadığı son 12 maçı kaybetmeyen Demir Grup Sivasspor'a, 36. haftada oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi Tyler Boyd'dan kötü haber geldi.
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor'a Tyler Boyd'dan kötü haber geldi.
Sezon başında siyah-beyazlı ekipten kiralanan Amerikalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Ligdeki son 12 maçını kaybetmeyen Sivasspor'un başarılı gidişatında önemli bir pay sahibi olan Tyler Boyd, bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 18 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.
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