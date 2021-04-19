Son dakika: Sivasspor'a, Beşiktaş maçı öncesi Tyler Boyd'dan kötü haber

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor'a Tyler Boyd'dan kötü haber geldi.

Sezon başında siyah-beyazlı ekipten kiralanan Amerikalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ligdeki son 12 maçını kaybetmeyen Sivasspor'un başarılı gidişatında önemli bir pay sahibi olan Tyler Boyd, bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 18 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.

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