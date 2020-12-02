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Haber Giriş: 02.12.2020 - 13:48 | Son Güncelleme:

Son dakika | "Sivasspor - Villarreal" maçını Duje Strukan yönetecek!

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Son dakika | "Sivasspor - Villarreal" maçını Duje Strukan yönetecek!
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Sivasspor’un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanya temsilcisi Villarreal ile oynayacağı karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu’ndan Duje Strukan’ın yöneteceği açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Sivasspor, yarın akşam İspanya temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak mücadelede Hırvat hakem Duje Strukan düdük çalacak.

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Strukan’ın yardımcılıklarını Goran Perica ve Alen Jaksic yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marin Vidulin olacak.

 

Son dakika | Sivasspor - Villarreal maçını Duje Strukan yönetecek

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