Son Dakika | Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrası ilk açıklama

Rıza Çalımbay'ın beIN SPORTS canlı yayınında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Diğer gruplara bakıldığında iyi bir gruba düştük. Zor rakiplerimiz var yine de. Ona göre tedbirimizi alacağız. Kadromuzu Avrupa'yı düşünerek kurduk. İnşallah bu gruptan çıkacağız. Ben Denizlispor'dayken de zorlu gruba katılmıştık ve o gruptan çıkmıştık. Villarreal zorlu ama inşallah ikinci tura yükseleceğiz. Hiçbir maç kolay olmayacak. Tek korkum sakatlık olmasın. Hiçbir maçtan korkumuz yok. Hepsiyle rahatça oynarız. Geçen yıl Vitesse ve Ajax ile hazırlık maçları yaptık. Birini yenip biriyle berabere kaldık. Türk takımları Avrupa'da artık korkarak oynamıyor. En iyisini yapmaya çalışacağız.

Ülkemize Avrupa'da başarılar ve puanlar lazım. Benim hedeflerimden biri Avrupa'da başarılı olmak. İnşallah bunu başaracağız.

Geçen yıl da lige ilk 3 haftada 3 puanla başlamıştık. Kadromuz iyi, daha da güçleneceğiz. İyi oyuncular aldık. İyi şeyler yapacağımıza inanıyorum.

Avrupa ve lig ayrımı yapmayacağız. Bu sene zor bir lig var ama Avrupa'yı ikinci plana atma düşüncem asla yok. Denizlispor'dayken Lyon ile evimizde berabere kalmıştık. Yönetim bana takımın yarısını Fransa'ya götürmeyelim teklifi gelmişti. Ben kabul etmedim. Gittik ve Lyon'u orada yendik. Biz bu düşüncede olacağız. Gelen oyuncularımız da bu hedefi bilerek geldi. İnşallah bu işi başarıp gruptan çıkacağız.

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!