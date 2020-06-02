Son dakika! Sivasspor son koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı
Süper Lig ekibi Sivasspor, son yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan üçüncü KOVİD-19 PCR testleri saat 21.15 itibari ile sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.
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