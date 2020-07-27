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GeriFutbol Son Dakika | Sivasspor, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile yolların ayrıldığını açıkladı!
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Haber Giriş: 27.07.2020 - 11:43,Son Güncelleme:

Son Dakika | Sivasspor, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile yolların ayrıldığını açıkladı!

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Son Dakika | Sivasspor, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile yolların ayrıldığını açıkladı!
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Sivasspor, Emre Kılınç'ın ardından Mert Hakan Yandaş ile de yolların ayrıldığını açıkladı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

''3 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor'umuzda forma giyen; azmiyle, hırsıyla ve çalışkanlığıyla güzel anılar paylaştığımız Mert Hakan Yandaş’a kulübümüze yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey gönlünce olsun Mert Hakan.''

Sivasspor, daha önce de Emre Kılınç ile yolların ayrıldığını belirtmişti. 

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; "3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre." ifadeleri kullanıldı.

Emre Kılınç'ın Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş'ın da Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.

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