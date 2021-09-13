Son Dakika: Sivasspor maçından sonra soyunma odasında o anlar! Altay Bayındır ve Vitor Pereira...

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, Sivasspor maçı sonrasında soyunma odasında oyuncularının tek tek elini sıktı ve gösterdikleri mücadele hırsından ve son dakikaya kadar vazgeçmemelerinden dolayı teşekkür etti.

"Biz kazanırken de, puan kaybederken de bir takımız” ifadelerini kullanan Portekizli çalıştırıcı, "Amacımız tabi ki kazanmak. Ancak zaman zaman puan kayıpları normal. Problem yok her zaman her koşulda beraberiz, çalışmaya devam." şeklinde konuştu.

VITOR PEREIRA'DAN ALTAY'A MORAL

Vitor Pereira daha sonra kaleci Altay Bayındır'ın yanına gitti ve "Moralini bozma, sen bize çok maç kazandırdın, biz bugün takım halinde puan kaybettik" diyerek genç file bekçisine moral verdi.

Öte yandan takım arkadaşları da Altay Bayındır'a destek verdi ve başarılı eldivene olan inançlarını dile getirdiler.

SAMANDIRA'DA KAHVALTI

Samandıra’da bu sabah kahvaltıda bir araya gelen oyuncular, dünkü maçı masaya yatırırdı. Sarı lacivertli futbolcular, Frankfurt maçıyla birlikte daha güçlü dönecekleri konusunda görüş birliğine vardılar.