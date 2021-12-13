Son Dakika: Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu!

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Süper Lig'de bu akşam oynanacak Demir Grup Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu.

Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor, Galatasaray’ı konuk edecek. Saat 18.00’de başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak. Bu müsabakada VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler’e, AVAR olarak Bahattin Duran Özkara eşlik edecek.

Öte yandan Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.