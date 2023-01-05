Son dakika: Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp hakemlği bıraktı!

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Süper Lig'de geçen hafta oynanan Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, aktif hakemlik kariyeri noktaladığını açıkladı.

Sivasspor - Galatasaray maçında Sivasspor'un bulduğu gol, VAR'da incelenmiş ve orta hakem Erkan Özdamar'ın da incelemesi sonrası iptal edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, çok konuşulan bu kararın ardından VAR kayıtlarını açıklamıştı.

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Özgüç Türkalp’in yazılı açıklaması şöyle;

"1995 yılında başladığım Hakemlik kariyerimde birçok klasmanda görev yaptım. 28 yıla sığan bu süreçte Türk Futboluna katkıda bulunmaya çalıştım. Futbolun tüm paydaşlarının başarılı olmak için sahaya çıktığı bir arenada, bende başarılı olmak için sahaya çıktım. Verdiğim kararlar, bir tarafı mutlu ederken diğer tarafı da mutsuz etti.

29 Aralık 2022 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray müsabakasında yaşadığımız talihsiz bir pozisyon, Futbol Kamuoyunu, Kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi Kurulu’nu, Merkez Hakem Kurulu’nu, sahadaki hakem arkadaşlarımı telafisi zor bir duruma düşürdü. Güven erezyonu yarattı. Yaşanan bu pozisyonun arkasında mesnetsiz sebepler arayanlar olduğu gibi, basit ve acemice bir gerekçesinin olduğu, VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ortaya çıkmıştır. Yapılan bu hata şahsımdan kaynaklanmıştır.

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Her güzel şeyin bir başlangıcı olduğu gibi, bir de sonu vardır. İnişli çıkışlı bu süreçte her zaman yanımda olan aileme, dostlarıma, hakem arkadaşlarıma ve üzerimde emeği olan yöneticilerime şükranlarımı sunuyorum.

Aktif hakemlik görevime 04.01.2023 tarihi itibariyle veda ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla."

MHK: BİR DAHA GÖREV VERİLMEYECEK

TFF'nin VAR kayıtlarını açıklamasının ardından MHK de bir açıklama yaparak maçta 'ciddi hakem hatası' olduğunu kabul etmiş ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bir daha görev verilmeyeceğini duyurmuştu.

MHK'nin açıklamasında Erkan Özdamar'a ise uzun süre görev verilmeyeceği ifade edildi.

Sivasspor - Galatasaray maçının VAR diyaloğu:

- VAR: Burada ofsaytımsı bir şey olabilir. İlk vuruş anına gel ofsayta bakıyoruz. Gol çizgisine gel... Kontrol ediyoruz. 10 numaranın bir etkisi var mı? Gol müdahalesine giriyor mu? Girmiyor. Nelsson'a giriyor mu? Ona bakıyoruz... Bu vurduğu anda en son adamın vücudu bu,ofsayt değil mi? Daha yakın... Vurduğu anda... Nelsson'un şu ayağını bana bir göster. Nelsson'un en son uzvu bu, öbür açıyı getir... En son uzvu bu... Şu adam ofsayt.

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- VAR: Erkan! Pozisyonda potansiyel ofsayt incelemesi için seni incelemeye davet ediyorum. Burada çizebilecek miyiz? Birinci adamın en son uzvu bu, ikinci adamın uzvu da bu. Birinci adam Nelsson'a müdahale ediyor.

- Erkan Özdamar: Çok net. Sizin fikri de fsayt değil mi? Öncesinde teması var. Robin Yalçın değil mi? Robin Nelsson'a temas ediyor. Bu adam ofsayt pozisyonunda değil mi? Sacha Boey'in ayağına baktınız mı? Ağabey burada ofsayt var mı bana onu söyleyin.

- VAR: Ayakları tam olarak göremiyoruz. Nelsson'un omzunu çizgide kabul ediyoruz. Ofsayt... İlk pozisyonda da Yatabare Nelsson'a müdahale ediyor.

- Erkan Özdamar: Tamam burada ofsayt var mı yok mu sen bunu söyle.

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- VAR: Ofsayt var. Ayak Nelsson'un önünde. Kale sahasında iki adam için de ofsayt pozisyonu var. İlk anda Yatabare'nin Nelsson ile girdiği pozisyon da ofsayt.