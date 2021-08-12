Son Dakika: Sivasspor Dinamo Batumi'yi eledi, Konferans Ligi'nde play-off'a kaldı! (Sivasspor 1 - 1 Dinamo Batumi)
Son dakika haberi... Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Batumi ile uzatmalarda 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kazanan temsilcimiz, bu sonuçla play-off'lara kaldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Sivasspor, sahasında Dinamo Batumi'yi konuk etti.
İlk maçı deplasmanda son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazanan Sivasspor, rövanşta istediği performansı sergileyemedi ve maçın normal süresi 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Uzatmalarda oyuna ağırlığını koyan Sivasspor, 109. dakikada Jorge Felix'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Kalan sürede başka gol olmadı ve Sivasspor, adını play-off turuna yazdırdı.
RAKİP KOPENHAG
Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşacak. İlk maç 19 Ağustos'ta Sivas'ta oynanacak.
Rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos'ta Danimarka'da oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Fajr'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Dinamo Batum'un kalecisi Alavidze çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
23. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ceza sahasına yerden gönderdiği top, Sefa Yılmaz'a gelmeden önce rakip defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.
26. dakikada Ahmet Oğuzun sağ taraftan kullandığı uzun taç atışına ceza alanı içinde iyi yükselen James'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Alavidze de kaldı.
45. dakikada Flamarion'un ceza alanının solundan yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
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