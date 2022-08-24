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Son Dakika: Siriki Dembele adım adım Beşiktaş'a! İmza aşamasına gelindi...

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#Transfer#Beşiktaş#Siriki Dembele
Son Dakika: Siriki Dembele adım adım Beşiktaşa İmza aşamasına gelindi...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 15:07

Beşiktaş, Siriki Dembele’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak için Bournemouth ile anlaşma aşamasına geldi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'nin kiralık transferi konusunda son aşamaya geldi.

25 yaşındaki futbolcunun kendisiyle anlaşma sağlayan siyah beyazlı ekip, 2.5 milyon Euro olan satın alma opsiyonu maddesi için Bournemouth’la görüşmeleri devam ediyor.

SIRIKI DEMBELE'NİN İSTATİSTİKLERİ

Ocak ayında 2.6 milyon Euro karşılığında Peterborough United’den Bournemouth’a transfer olan Dembele, İngiliz ekibi ile çıktığı 13 maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı.

Bu sezon Premier Lig’e yükselen Bournemouth’ta forma şansı bulamayan Fil Dişi asıllı İskoç futbolcu, Peterborough United’da geçirdiği 4 sezonda 147 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 30 gol atan Dembele, 30 da asist yaptı.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

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Fildişi ve İskoçya vatandaşlığı bulunan 25 yaşındaki Siriki Dembele'nin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi sürüyor. Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen Ben Siriki Dembele, daha önce Peterborough, Nike Academy, Dundee gibi takımlarda görev yapmıştı.

 

 

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#Transfer#Beşiktaş#Siriki Dembele

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