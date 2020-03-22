MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSon Dakika | Sırbistan'dan flaş iddia: "Obradovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor"
GeriBasketbol Son Dakika | Sırbistan'dan flaş iddia: "Obradovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 22.03.2020 - 18:41,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Sırbistan'dan flaş iddia: "Obradovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Sırbistan'dan flaş iddia: "Obradovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor"
Abone Olgoogle-news

Sırp basının, Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği ve sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için Sırbistan'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haberde; Obradovic'in iki kez Fenerbahçe'nin teklifini reddettiğini ve sezon sonunda kulüpten ayrılacağı belirtildi.

Ayrıca Sırplar, Zalgiris Kaunas'ı çalıştıran Saras Jasikevicius'un Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle