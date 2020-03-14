Son Dakika | Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Slavisa Kokeza'da corona virüsü tespit edildi!

Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) Başkanı Slavisa Kokeza'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.



Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, kriz masası toplantısının ardından yaptığı açıklamada, dün gece koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kokeza'nın test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Vucic, Kokeza'ya bu virüsün Amsterdam'da bulaştığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kokeza'ya virüs Amsterdam'da değil, Milano'da bulaştı. Bize her şey Milano'dan geldi." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Sırbistan'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı da 41'e yükseldi.





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