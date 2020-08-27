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Futbol
Haber Giriş: 27.08.2020 - 18:48 | Son Güncelleme:

Son dakika | Sinan Bolat, Gent'e transfer oldu

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Son dakika | Sinan Bolat, Gent'e transfer oldu
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Belçika ekibi Gent, milli takım forması giyen Sinan Bolat'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Belçika ekiplerinden Gent, A milli takım forması giyen Sinan Bolat'ı transfer ettiğini açıkladı. Sinan Bolat'ın ismi başta Göztepe olmak üzere birçok Süper Lig ekibiyle anılıyordu.

 

Gent Kulübü'nden yapılan açıklamada, oyuncuya Gent'teki kariyerinde başarılar dilendi. 31 yaşındaki Sinan Bolat, son olarak Royal Antwerp forması giyiyordu. 

Son dakika | Sinan Bolat, Gente transfer oldu

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