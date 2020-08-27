Son dakika | Sinan Bolat, Gent'e transfer oldu

Belçika ekiplerinden Gent, A milli takım forması giyen Sinan Bolat'ı transfer ettiğini açıkladı. Sinan Bolat'ın ismi başta Göztepe olmak üzere birçok Süper Lig ekibiyle anılıyordu.

Gent Kulübü'nden yapılan açıklamada, oyuncuya Gent'teki kariyerinde başarılar dilendi. 31 yaşındaki Sinan Bolat, son olarak Royal Antwerp forması giyiyordu.

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