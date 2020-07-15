Son Dakika | Simon Kjaer transferi resmen açıklandı!
İtalya Serie A ekibi Milan, Sevilla'dan kiralık olarak kadrosunda bulunan Simon Kjaer'in satın alma opsiyonunu kullandı. 2022 yılına kadar sözleşme imzalayan Danimarkalı savunmacı için Milan'ın kasasından 3.5 milyon Euro çıkacak.
Milan, Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer'i resmen kadrosuna kattı.
Bonservisi Sevilla'da bulunan 31 yaşındaki stoper için Milano ekibi, satın alma opsiyonunu kullandı. Simon Kjaer, İtalyan devine 2022'ye kadar sözleşme imzaladı.
Milan, Simon Kjaer'in bonservisi için 3,5 milyon Euro ödedi.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Kjaer, kiralık olarak mücadele ettiği Milan'da bu sezon 9 maçta görev aldı.
Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle