Son Dakika | Simon Kjaer transferi resmen açıklandı!

Milan, Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer'i resmen kadrosuna kattı.

Bonservisi Sevilla'da bulunan 31 yaşındaki stoper için Milano ekibi, satın alma opsiyonunu kullandı. Simon Kjaer, İtalyan devine 2022'ye kadar sözleşme imzaladı.

Milan, Simon Kjaer'in bonservisi için 3,5 milyon Euro ödedi.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Kjaer, kiralık olarak mücadele ettiği Milan'da bu sezon 9 maçta görev aldı.

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