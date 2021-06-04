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GeriFutbol Son dakika: Şikede kumpas davasında karar çıkınca Şekip Mosturoğlu'ndan flaş paylaşım!
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Futbol
Haber Giriş: 04.06.2021 - 12:34 | Son Güncelleme:

Son dakika: Şikede kumpas davasında karar çıkınca Şekip Mosturoğlu'ndan flaş paylaşım!

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Son dakika: Şikede kumpas davasında karar çıkınca Şekip Mosturoğlu'ndan flaş paylaşım!

Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım dönemindeki asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Futbolda Şike Kumpası Davası'nda kararların açıklanmasının ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın asbaşkanlarından olan Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından; Adalet tecelli etti. Hak yerini buldu." ifadelerini kullandı.

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