Son Dakika: Shaqiri'nin yeni takımı belli oldu! G.Saray da istedi ancak...
Fransız ekibi Lyon, Liverpool'dan Xherdan Shaqiri transferini tamamladı ve İsviçreli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Xherdan Shaqiri'nin yeni takımı belli oldu.
İsviçreli hücum oyuncusu, Fransız ekibi Olympique Lyon ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Liverpool'da forma şansı bulmakta zorlanan 29 yaşındaki futbolcu için Lyon 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Kariyerinde Basel ve Bayern Münih gibi üst düzey takımlar da bulunan Shaqiri, geçtiğimiz sezon Liverpool'da 22 maçta şans buldu ve 1 gol atıp 4 de asist yaptı.