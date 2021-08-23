Son Dakika: Shaqiri'nin yeni takımı belli oldu! G.Saray da istedi ancak...

Bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Xherdan Shaqiri'nin yeni takımı belli oldu.

İsviçreli hücum oyuncusu, Fransız ekibi Olympique Lyon ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Liverpool'da forma şansı bulmakta zorlanan 29 yaşındaki futbolcu için Lyon 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Kariyerinde Basel ve Bayern Münih gibi üst düzey takımlar da bulunan Shaqiri, geçtiğimiz sezon Liverpool'da 22 maçta şans buldu ve 1 gol atıp 4 de asist yaptı.