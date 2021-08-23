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Futbol
Haber Giriş: 23.08.2021 - 19:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Shaqiri'nin yeni takımı belli oldu! G.Saray da istedi ancak...

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Son Dakika: Shaqiri'nin yeni takımı belli oldu! G.Saray da istedi ancak...

Fransız ekibi Lyon, Liverpool'dan Xherdan Shaqiri transferini tamamladı ve İsviçreli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Xherdan Shaqiri'nin yeni takımı belli oldu.

İsviçreli hücum oyuncusu, Fransız ekibi Olympique Lyon ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Liverpool'da forma şansı bulmakta zorlanan 29 yaşındaki futbolcu için Lyon 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Kariyerinde Basel ve Bayern Münih gibi üst düzey takımlar da bulunan Shaqiri, geçtiğimiz sezon Liverpool'da 22 maçta şans buldu ve 1 gol atıp 4 de asist yaptı.

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