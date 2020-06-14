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GeriBasketbol Son Dakika | Shane Larkin'den NBA açıklaması: 'Geri dönmem'
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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 18:51,Son Güncelleme:

Son Dakika | Shane Larkin'den NBA açıklaması: 'Geri dönmem'

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Son Dakika | Shane Larkin'den NBA açıklaması: 'Geri dönmem'
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Shane Larkin, Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) geri dönmesi için şartları olduğunu belirtti.

ABD basınına açıklamalar yapan Larkin, "NBA'e üçüncü guard olmak için geri dönmem. Eğer böyle bir teklif için arayan takım olursa, telefonlarına dahi cevap vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

En az 18-25 dakika aralığında sahada kalabileceği bir takımda oynayabileceğini söyleyen Larkin, sorumluluk alabileceği bir ekipte forma giymek istediğini sözlerine ekledi.

Larkin, bu sezon Anadolu Efes formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 6 kez haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

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