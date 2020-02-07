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Basketbol
Haber Giriş: 07.02.2020 - 12:21,Son Güncelleme:/

Son dakika | Shane Larkin resmen Türk vatandaşı!

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Son dakika | Shane Larkin resmen Türk vatandaşı!

Türkiye Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvurunun onaylandığı duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan Shane Larkin açıklaması şöyle:

"Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı.

1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı'nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı.

Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu."

Bu gönderiyi Instagram'da gör

🇹🇷 Türkçe adı ne olsun? #ShaneLarkin

Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi ()

Son dakika | Shane Larkin resmen Türk vatandaşı

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