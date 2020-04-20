MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSon Dakika | Shane Larkin, Anadolu Efes ile sözleşme uzatıyor!
GeriBasketbol Son Dakika | Shane Larkin, Anadolu Efes ile sözleşme uzatıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 20.04.2020 - 23:37,Son Güncelleme:

Son Dakika | Shane Larkin, Anadolu Efes ile sözleşme uzatıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Shane Larkin, Anadolu Efes ile sözleşme uzatıyor!
Abone Olgoogle-news

Anadolu Efes ile Shane Larkin'in 2022 yılına kadar sürecek sözleşme konusunda anlaşmaya vardıkları iddia edildi.

Anadolu Efes, yıldız oyuncu Shane Larkin ile olan sözleşmesini uzatma kararı aldığı belirtildi.

SDNA'nın haberine göre; Anadolu Efes, Shane Larkin'in kontratını 2022 yılına kadar uzattı.

Haberde; ABD'li guardın ilk yıl 3.7, ikinci yıl için ise 4 milyon dolar kazanacağı vurgulandı. Shane Larkin iki yıl için Anadolu Efes'tent am 7.7 milyon dolar kazanmış olacak.

Shane Larkin ile yapılan iki yıllık sözleşmede NBA'e çıkış maddesinin de olduğu kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle